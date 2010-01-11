Помер Георгій Гаранян

Саксофон Георгій Гаранян помер у віці 75 років, повідомляє агентство ІТАР-ТАРС з посиланням на вдову музиканта Неллі Закірову. За її словами, Гаранян помер у Краснодарі, куди приїхав на гастролі. Смерть настала вранці 11 січня від зупинки серця.

Гаранян почав музичну кар`єру в 1950-х роках в ансамблі "Золота вісімка". Пізніше, в 60-х, він став грати в естрадному оркестрі Всесоюзного радіо, завдяки якому набув широкої популярності. В цей же час Гаранян у складі різних джазових ансамблів брав участь у різних фестивалях як у Росії, так і за кордоном.

Гаранян був відомий не тільки як виконавець, але і як композитор: він написав музику до кількох десяток фільмів, серед яких "Покровські ворота", "Вечірній лабіринт" і "Рецепт її молодості". У 1993 році йому присвоїли звання народного артиста Росії.

Крім того, Гаранян якийсь час був головним диригентом Цирку на Цвітному бульварі, а також вів радіопередачу "Джаз-клуб Георгія Гараняна" і телепрограму "Джем-5" на каналі "Культура". Гаранян також був єдиним джазовим музикантом, що мав персональний абонемент у Великому залі Московської консерваторії.

Лента.ру