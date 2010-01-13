Томенко: суди після виборів багато часу не заберуть

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що результати виборів Президента України не оскаржуватимуться довго в судах.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.ТОМЕНКО висловив у Житомирі на прес-конференції, коментуючи заяви про те, що результати нинішніх виборів будуть довго оскаржуватися в судах.

"Закон не передбачає довгого оскаржування результатів виборів у судах", - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, йдеться про ситуацію, коли не буде якихось громадських протестів та участі суспільства в опротестуванні результатів виборів Президента України. «У такому разі судова складова, за моїми розрахунками, максимально може тривати місяць», - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, саме за такий час суди мусять сказати «так» або «ні».

При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, для країни судова тяганина та залучення суспільства у процес визнання чи заперечення результатів виборів не є корисними.

«Я, можливо, непопулярну позицію займаю, але вважаю, що якщо ми за результатами виборів будемо свідками відсутності фальсифікацій, - бо порушення, звичайно, є і будуть, - то, за відсутності фальсифікацій, якщо це підтвердять міжнародні спостерігачі та судова система, той, хто переможе, повинен працювати, а той, хто програє, має бути в опозиції», - сказав він.

Водночас віце-спікер зазначив, що буде великими розкошами для країни в умовах кризи на рік чи шість місяців втягтися у дискусію про те, хто переміг і що далі робити.