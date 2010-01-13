Резервна система США заробила рекордну суму на кризі

Федеральна резервна система США змогла одержати в 2009 році рекордний прибуток у розмірі 45 мільярдів доларів, повідомляє The Washington Post. До цього якнайкращий результат ФРС показала 2007 року, коли їй вдалося заробити 34,6 мільярда доларів.

Цікаво, що прибуток ФРС виявився більше, ніж очікувані чисті доходи трьох найбільших американських банків - Bank of America, Goldman Sachs і JP Morgan разом узятих. Такі значні доходи Федрезерву вдалося одержати за рахунок масової скупки облігацій за низькими цінами, а також короткострокових кредитів банкам США, які вони повернули з відсотками.

Усі ці кошти ФРС повинна повернути до міністерства фінансів США. Тим часом, високі доходи американського Центробанку показують, що лінія, взята головою ФРС Беном Бернанке, на активну підтримку фінансової системи в умовах кризи, виявилася успішною.

При цьому зарплата самого Бернанке, попри підвищення в 2010 році, залишається порівняно невеликою. Бонуси йому не передбачені, а річний оклад становить лише 199,7 тисяч доларів. Це у багато разів менше, ніж заробітки топ-менеджерів банків США.

Лента.ру