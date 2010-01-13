Міністр затвердив план вакцинації населення

04:30, 13 січня 2010
Суспільство
2528 0

Текст наказу на сайті МОЗ

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ підписав наказ, яким затвердив план заходів з проведення вакцинації населення проти сезонного та пандемічного грипу.

Текст наказу за номером 926 від 7 грудня 2009 р. та План заходів оприлюднено на сайті МОЗ України.

Цим документом передбачено, що протягом місяця з моменту надходження вакцини до відповідних лікувальних закладів має бути забезпечено проведення в установленому порядку вакцинації з метою профілактики пандемічного грипу працівників закладів охорони здоров`я незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності.

За наявності необхідної кількості вакцини також має бути забезпечена вакцинація в першу чергу:

- вагітних жінок;

- дітей старше 6 місяців з одним хронічним захворюванням; груп ризику, що включають хворих на цукровий діабет, хронічний бронхіт, бронхіальну астму, ожиріння, імунодефіцитний стан, серцево-судинні захворювання та онкологічні захворювання;

- груп професійного ризику (працівники комунальних служб, правоохоронних органів, освіти, військовослужбовці інші).

Також за наявності вакцини передбачено вакцинувати студентів 5 та 6 курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та; дітей і дорослих, що перебувають на утриманні в інтернатних закладах закритого типу.

Після цього в переліку категорій населення для вакцинації перебувають здорові дорослі віком від 18.

Наказ передбачає оперативне реагування та інформування про випадки післявакцинальних реакцій та ускладнень.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter