Міністр затвердив план вакцинації населення

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ підписав наказ, яким затвердив план заходів з проведення вакцинації населення проти сезонного та пандемічного грипу.

Текст наказу за номером 926 від 7 грудня 2009 р. та План заходів оприлюднено на сайті МОЗ України.

Цим документом передбачено, що протягом місяця з моменту надходження вакцини до відповідних лікувальних закладів має бути забезпечено проведення в установленому порядку вакцинації з метою профілактики пандемічного грипу працівників закладів охорони здоров`я незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності.

За наявності необхідної кількості вакцини також має бути забезпечена вакцинація в першу чергу:

- вагітних жінок;

- дітей старше 6 місяців з одним хронічним захворюванням; груп ризику, що включають хворих на цукровий діабет, хронічний бронхіт, бронхіальну астму, ожиріння, імунодефіцитний стан, серцево-судинні захворювання та онкологічні захворювання;

- груп професійного ризику (працівники комунальних служб, правоохоронних органів, освіти, військовослужбовці інші).

Також за наявності вакцини передбачено вакцинувати студентів 5 та 6 курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та; дітей і дорослих, що перебувають на утриманні в інтернатних закладах закритого типу.

Після цього в переліку категорій населення для вакцинації перебувають здорові дорослі віком від 18.

Наказ передбачає оперативне реагування та інформування про випадки післявакцинальних реакцій та ускладнень.