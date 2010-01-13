Для мешканців Тернополя день виборів стане «днем паспортизації»

У Тернополі паспорти в день виборів видаватимуть за спрощеною системою.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділення у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (ВГІРФО) в Тернопільській області Микола ГАЛЮЛЬКО, в день виборів кожен громадянин матиме змогу отримати паспорт чи обміняти старий, оперативно вклеїти фотокартку з досягненням певного віку, або внести виправлення в документ. Ці операції будуть проходити у так званому спрощеному режимі, тобто паспортисти на місці перевірятимуть особисті дані громадян без пред’явлення таких документів, як довідка про судимість, довідка про сплату аліментів тощо. «Підрозділи у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб робитимуть усе можливе, аби жителі нашої області змогли без перешкод отримати виборчі бюлетені у день виборів», – запевнив М.ГАЛЮЛЬКО.

Він додав, що для забезпечення всіх громадян паспортами вже зараз паспортні столи працюють у посиленому режимі – з 8 год. до 19 год. Працюватиме паспортна служба і у день виборів.