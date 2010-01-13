Лех Валенса про Україну, люстрацію, комунізм і ломку

Колишній Президент Польщі, легендарний керівник «Солідарності» Лех ВАЛЕНСА радить українцям діяти активніше і обов`язково ходити на вибори. Про це він заявив в інтерв`ю «Левому берегу», відповідаючи на запитання, що робити громадянам України, щоб прискорити процес євроінтеграції країни.

За словами Л.ВАЛЕНСИ, «людям треба діяти активніше. Стежити, щоб влада не крала, обов`язково ходити на вибори. А то часто чую, що люди не ходять голосувати, а потім скаржаться на владу. Так самі ж винні! Якщо керівництво не справляється, людям треба самим організовувати рухи, політичні партії і боротися за владу».

Л.ВАЛЕНСА – прихильник люстрації. Він вважає, що цей процес слід провести в Україні, але робити це треба швидко. «У Польщі деякі люстраційні процеси тривають десять років. А я вважаю так: винний – через півроку засуджений. Зробіть і ви так. Не варто це розтягувати на десятки років. Потрібно чітко встановити терміни: півроку. А інакше й починати не варто. А то як буває – кинуть звинувачення, потім справа розтягнеться на невизначений термін, а потім ще перед цим «звинуваченим» і вибачаються. Я взагалі вважаю, що в Україні, як і в Польщі, треба половину людей закрити, а половину поставити як охоронців. Але хто тоді працюватиме? (Сміється)», - сказав колишній польський Президент.

Але, за його словами, «...в Україні - інша логіка. Якщо порівнювати з автомобілями, то ви думаєте так: у нас є стара машина, вона через раз заводиться, щось там підгорає, але ж їде. Тобто давайте залишимо трохи комунізму, соціалізму, старі кадри залишимо. Це ваша велика помилка».

На думку Л.ВАЛЕНСИ, «вам потрібно викинути цей непрацюючий автомобіль, зламати систему. Адже ви великий народ! Інша річ, як довго ця ломка триватиме, скільки гуль наб`єте».