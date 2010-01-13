Молодь більше знає про політиків, ніж про культуру

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, стурбований тим, що вітчизняна політика майже витіснила українську культуру у свідомості молоді.

Як повідомляє прес-служба М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед освітянами під час робочої поїздки у Рівненську область.

«Проблема України полягає в тому, що в масовій культурі сьогодні політика витіснила культуру. Починаючи з телебачення і закінчуючи щоденним життям, країна живе виключно політикою, обговоренням політичних скандалів, протистоянь та світського життя політиків», - сказав М.ТОМЕНКО.

На його думку, таке масове зацікавлення політикою, призвело до того, що молоде покоління нині більше знає про українські партії чи політиків ніж про традиції, культуру, історію чи українських митців. «Тому, коли ми говоримо про зміну принципів гуманітарної політики, ми мусимо мати на увазі, що в українському суспільстві культури і духовності повинно стати на порядок більше, а політики на порядок менше. І це стосується і засобів масової інформації, і щоденного життя», - сказав М.ТОМЕНКО.

Продовжуючи тему заступник голови ВР наголосив, що пріоритетами та розвитком гуманітарної політики держави у щоденному житті культури і духовності повинно стати більше, ніж політики. При цьому М.ТОМЕНКО пояснив, що саме тому його фонд «Справедлива країна» намагається реалізовувати гуманітарні проекти за допомогою яких повертати молодому поколінню, зокрема в школи та дитячі садочки, українську духовність і народні традиції виховання та освітнього процесу. Він розповів, що черговим таким проектом стала «Слуханка для української малечі». Цей аудіо-диск створений для дітей. До нього увійшли казки, дитячі пісеньки, веснянки, лічилки, колядки, колискові тощо. М.ТОМЕНКО переконаний, що диск передовсім повинен допомогти в організації змістовного та основаного на кращих зразках української культури виховного та освітнього процесу вихователям дитячих садків та батькам. Після зустрічі з освітянами Рівненщини, цей диск було передано для всіх дошкільних освітньо-виховних закладів області.