Випускники дитячих інтернатів вимушені триматися разом

У Донецькій області для дітей-сиріт, які закінчили інтернатні установи, створюватимуться соціальні гуртожитки. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила виконуюча обов`язки начальника служби у справах неповнолітніх Донецької облдержадміністрації Любов МАРТИНЕНКО.

За її словами, дітям таких категорій після закінчення ними навчальних закладів, "на жаль, житло надається не в належному обсязі". "Тому йдеться про створення соціальних гуртожитків, де можна було б розміщувати цих дітей вже після завершення їхнього навчання в установах", - сказала Л.МАРТИНЕНКО.

За її словами, в 2008 році для молоді, що закінчила інтернатні установи, необхідно буде підготувати 500 квартир, а через рік – ще 600.

"Ми вивчили потреби в житлі по роках для дітей, які є вихідцями з інтернатних установ. Наступного року ця потреба становить близько 500 квартир, через рік це буде трохи більше 600 квартир…Тобто, в середньому нам потрібно буде 550 квартир або соціальне житло щорічно", - додала Л.МАРТИНЕНКО.

Як позитивний досвід вона відзначила, що подібний гуртожиток вже існує в Горлівці, а незабаром такі ж соціальні гуртожитки будуть створені в Костянтинівці і Маріуполі.