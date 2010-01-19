У Маріуполі чоловік влаштував стрілянину на вулиці

У Маріуполі Донецької області співробітники міліції затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на вулиці.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, напередодні до чергової частини Іллічівського райвідділу міліції м. Маріуполь надійшло повідомлення від жителів про те, що на одному з перехресть селища Горького лунають постріли.

За словами в.о. начальника сектора кримінального розшуку райвідділу міліції Ігоря ВОСТРЯКОВА, оперативники, які прибули на виклик, затримали на місці 44-річного місцевого жителя. В нього було вилучено саморобну вогнепальну зброю й заряди до неї. На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

За висновками експерта, затриманий робив постріли з одноствольної гладкоствольної атипової вогнепальної зброї. Встановлено, що затриманий раніше судимий за зберігання наркотиків.

Наразі стосовно затриманого вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України - «Незаконне поводження із зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами». Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від двох до п`яти років.