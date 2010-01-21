Курс долара в обмінниках столиці

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,12 грн./дол., продають – по 8,17 грн./дол. Курс купівлі/продажу майже не змінився порівняно з 20 січня.

Про це повідомляє Finance.ua. Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,08-8,15 грн./дол., з продажу – в межах 8,15-8,20 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 1% порівняно з 20 січня, і сьогодні становить 11,43 грн./євро, курс продажу – на 0,8%, до 11,61 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,35-11,50 грн./євро, з продажу – в межах 11,55-11,75 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 20 січня дещо знизився, і становить, у середньому, 0,2639/0,2736 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2701 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2702-0,2760 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,12 грн./дол., курс продажу – 8,17 грн./дол. Курс купівлі/продажу не на багато знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,08-8,15 грн./дол., з продажу – в межах 8,15-8,20 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва також знизився на 0,9% порівняно з 20 січня, і сьогодні становить 11,43 грн./євро, курс продажу – на 0,8%, до 11,61 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,38-11,48 грн./євро, з продажу – в межах 11,55-11,75 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 20 січня дещо знизився, і сьогодні становить 0,2613/0,2745 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2701 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2739-0,2760 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,07/8,15 грн., євро – 11,40/11,65 грн., рубль – 0,2680/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,11/8,18 грн., євро – 11,35/11,70 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,11/8,19 грн., євро – 11,35/11,70 грн., рубль – 0,2660/0,2760 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 21 січня, становить: гривні до долара США – 8,0055, до євро – 11,313373, до російського рубля – 0,2696.