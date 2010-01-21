Вибух газу на рибоконсервному заводі не становить загрози для Севастополя

Сьогоднішній вибух на рибоконсервному заводі не несе загрози функціонуванню систем життєзабезпечення Гагарінського району і Севастополя в цілому.

Про це заявив заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Мирослав САГАЙДАК, повідомили кореспонденту УНІАН у відділі у справах преси і інформації МДА.

За інформацією відділу, у другій половині дня 21 січня в одному з цехів рибоконсервного заводу, що належить ВАТ «Інтеррибфлот», стався вибух газу на автоматичному устаткуванні, призначеному для сушіння банок, підготовлених до випуску рибних консервів. Унаслідок вибуху загинула одна людина - оператор автоматичного устаткування. Саме устаткування зруйноване. Руйнувань будівлі заводу, пожежі немає. За словами заступника голови міської держадміністрації М.САГАЙДАКА, вибух кваліфікується як виробнича аварія. Відповідальність за неї несе керівництво підприємства.

МСАГАЙДАК підкреслив, що вибух на рибоконсервному заводі загрози функціонуванню систем життєзабезпечення Гагарінського району і міста в цілому не несе.