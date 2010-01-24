У Львові відкрили меморіальну дошку співачці Квітці Цісик

У Львові відбулася урочиста церемонія відкриття меморіальної дошки відомій співачці українського походження Квітці Цісик, яка проживала в Америці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, меморіальна дошка встановлена на фасаді будинку №8 на вул. Глибокій у Львові, де мешкала родина співачки до 1944 року.

Квітка Цісик – співачка-сопрано, виконавиця українських народних і популярних пісень. Співала у Гентській опері (Бельгія), одержала нагороду «Оскар» («You Light Up My Life», 1977).

Народилася у Нью-Йорку у родині скрипаля Володимира Цісика. Батько вчив її грати на скрипці з п’ятирічного віку; у Mannes School of Music здобула музичну освіту за класом вокалу.

Квітка Цісик відома двома українськими альбомами «Kvitka – Songs of Ukraine» та «Kvitka – Two Colours». Обидва альбоми були родинними проектами: її чоловік та інженер звукозапису Ед Ракович продюсував їх; сестра Марія Цісик грала на піаніно, а мати Іванна – стежила за чистотою вимови доньки.

У 1983 році з матір’ю Квітка відвідала Україну, а після проголошення незалежності України мріяла дати серію концертів на Батьківщині. Її мрії не здійснилися - 29 березня 1998 р., не доживши 5 днів до свого 45-річчя, Квітка Цісик померла від раку молочної залози.