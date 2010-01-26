Асоціація регіональних ЗМІ відмовляється працювати з "чорним піаром"

Асоціація регіональних засобів масової інформації, що об`єднує практично всі районні видання Чернігівщини, повідомила, що газети, які входять до її складу, відмовляються публікувати на своїх сторінках матеріали з елементами "чорного піару". Про це йдеться в оприлюдненій заяві Асоціації.

"Ми працюємо і будемо працювати з чітким і неухильним дотриманням виборчого законодавства та демократичних стандартів діяльності ЗМІ. На першому місці у нас були, є і залишаються інтереси наших читачів, а не будь-яких політичних сил", - сказано у документі.

Асоціація регіональних ЗМІ також заявила про свою рішучість відстоювати професійні права журналістів видань. Адже намагання виборчих штабів кандидатів у президенти використовувати мас-медіа у власних інтересах досить часто межують із порушенням чинного законодавства. "Ми широко оприлюднюватимемо спроби тиску на засоби масової інформації, від кого б вони не йшли – чи від влади, чи від опозиції. Ми відстоюватимемо усіма можливими засобами свободу слова і власну професійну гідність", - запевняють представники Асоціації.

Журналісти вважають, що у 2004 році політичний тиск на мас-медіа досяг критичної межі: тоді багатьох редакторів Чернігівщини намагалися звільнити, а газети – взяти під повний контроль. "Саме у той час і була створена наша Асоціація з метою об’єднання журналістів для захисту своїх професійних прав. І ми маємо рішучий намір не допустити повторення ситуації попередніх президентських виборів", - наголошується у заяві.