У Полтавській області морози «закрили» більше 340 шкіл

У Полтавській області через низьку температуру повітря тимчасово не працює 341 школа.

Про це сьогодні журналістам повідомив заступник начальника управління освіти і науки ОДА Анатолій БОРДЮЧЕНКО.

За його словами, школи закрили на 2-3 дні - поки не спадуть морози.

"На сьогодні не навчаються через морози учні 1-8 класів у Лубнах, молодші школярі Полтави, Миргорода і районів: Диканьського, Миргородського, Пирятинського, Козельщинського, Глобинського, Полтавського, Лубенського. В інших містах, райцентрах і селах не навчаються і старшокласники", - сказав А.БОРДЮЧЕНКО.

Всього в Полтавській області через морози до школи не пішло 59 тис. 34 учні.