Івченко фігурує в 9 кримінальних справах

Олексій Івченко

Генеральна прокуратура за матеріалами перевірок Головного контрольно-ревізійного управління порушила 9 кримінальних справ за фактами порушень, виявлених в НАК «Нафтогаз Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Головного контрольно-ревізійного управління України Петро АНДРЄЄВ сьогодні на прес-конференції.

За його словами, створено слідчо-оперативну групу для розслідування цих кримінальних справ, до складу якої увійшли представники ГоловКРУ.

При цьому П.АНДРЄЄВ зазначив, що перевірятиметься як діяльність екс-голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія ІВЧЕНКА, так і діяльність структури загалом. Зокрема, П.АНДРЄЄВ зазначив про факти фінансування НАК «Нафтогаз України» будівництва газопроводів, які були збудовані за рахунок коштів громадян.

Як повідомило 29 січня видання «Коммерсант-Украина», посилаючись на постанову, що є в його розпорядженні, Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом зловживань в НАК «Нафтогаз України» її колишнім керівництвом – головою правління О.ІВЧЕНКОМ і його заступником Олегом БАХМАТЮКОМ.

Кримінальна справа порушена за результатами перевірки компанії «Нафтогаз України», проведеної Генпрокуратурою на предмет дотримання законодавства при будівництві дочірньою компанією «Нафтогазу» («Укртрансгаз») газотранспортних мереж і газифікації населення Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Волинської і Чернівецької областей.

«За результатами перевірки було встановлено, що, «виконуючи незаконне доручення Олексія ІВЧЕНКА про будівництво у вказаних областях газотранспортних мереж і введенні їх в експлуатацію, яке виконував начальник управління експертної оцінки інвестицій і корпоративного фінансування, а надалі – заступник голови компанії О.БАХМАТЮК, ДК «Уктрансгаз» 9 вересня 2005 року і 1 березня 2006 року уклала угоди з ВАТ «Івано-Франківськгаз», «Львівгаз», «Закарпатгаз», «Волиньгаз» і «Чернівцігаз» про газифікацію населених пунктів на суму 410 мільйонів гривень», - пише видання.

За інформацією видання, НАК «Нафтогаз України» переказала 410 млн. грн. на рахунки компанії «Укртрансгаз», а та, відповідно, на рахунки облгазів. «У свою чергу облгази переказали ці гроші приватному підприємству «Промбуддеталь», ТОВ «СБ-Індустрія» і ТОВ «Будпрофесервіс». У вересні 2006 року облгази відзвітували про проведену роботу з газифікації регіонів. Проте в ході перевірки з`ясувалося, що вказані облгазами роботи не виконані», - наголошується в публікації.

Того ж дня Управління зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» підтвердило інформацію про проведення спільної позапланової ревізії Генеральної прокуратури і Головного КРУ за фактами виділення і витрати попереднім керівництвом компанії і рядом юридичних осіб 410 млн. грн., виділених для газифікації населених пунктів п`яти областей Західної України.

Перевірка, почата 16 січня, триватиме до 2 лютого в рамках кримінальної справи за ч. 5 ст. 191 КК України, порушеної Генпрокуратурою 7 грудня 2006 р. Зокрема, буде перевірено дотримання вимог законодавства при ухваленні рішення про фінансування будівництва газових мереж, а також те, куди витрачені грошові кошти.