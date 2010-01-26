Прем’єр доручила Держказначейству прискорити проплати у Львові

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Державному казначейству України прискорити проплати у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, сьогодні відбулась телефонна розмова між міським головою Львова Андрієм САДОВИМ та прем’єром Ю.ТИМОШЕНКО. Вона попросила мера надати детальну інформацію щодо проблем у місті із проплатами через казначейство. Після отриманої інформації Ю.ТИМОШЕНКО дала доручення Державному казначейству прискорити проплати.

Міський голова Львова попросив Ю.ТИМОШЕНКО взяти під особистий контроль питання із проплатами через Державне казначейство.

Як зазначається у повідомленні, за дорученням прем’єр-міністра відбулась телефонна розмова міського голови із керівником Державного казначейства Тетяною СЛЮЗ, яка запевнила А.САДОВОГО, що питання буде вирішено швидко.

«Це добре, що є увага. Я думаю, що це дозволить вирішити проблему із блокуванням проплат. Попри те, ми тримаємо питання на щохвилинному контролі та інформуватимемо про перебіг подій прем’єр-міністра», - зазначив А.САДОВИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні директор Департаменту фінансової політики Львівської міської ради Олег ІЩУК заявив, що Львів опинився на межі дефолту через блокування коштів міським управлінням Державного казначейства. Загальна сума боргу, яку Держказначейство заборгувало місту, становить понад 130 млн. грн.