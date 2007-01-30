Прокуратура відпрацьовує версію самогубства депутата Ковальчука

Луцька прокуратура відпрацьовує версію самогубства депутата міської ради Святослава Ковальчука, який загинув 27 січня. Про це УНІАН повідомив сьогодні прокурор Луцька Олексій РЕШЕТНИК.

За словами прокурора, остаточний висновок стане відомий через 10 днів.

Як зазначив О.РЕШЕТНИК, встановлено, що депутат спочатку хотів накласти на себе руки, застрелившись з рушниці. За кілька хвилин після того, як дружина забрала зброю і викинула у вікно, чоловік викинувся з протилежного вікна будинку.

На думку прокурора Луцька, ймовірно, спричинив трагедію нервовий розлад. Наразі, за його словами, триває розслідування, і чи був це суїцид чи просто трагічний випадок, прокуратура обіцяє встановити у встановлений термін.

Як стало відомо УНІАН із поінформованих джерел, напередодні загибелі депутат, який був також бізнесменом, побував у Києві. За деякими даними, його викликали до Генеральної прокуратури України.

Довідка УНІАН. С.Ковальчук - 1972 року народження, директор ТзОВ «Второптресурси», проживав у Луцьку, член партії ВО «Батьківщина», обраний до міськради за списком БЮТ. Голова комісії Луцької міськради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та енергозбереження.