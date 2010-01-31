Тимошенко пояснила, що має на увазі під державним регулюванням

Кандидат в Президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність посилення державного регулювання в економічній політиці.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні в інтерв’ю 5-му каналу.

"Криза, яка грянула в світі в 2008 році і продовжується до сьогодні, говорить про те, що держави недостатньо регулювали, вони недостатньо створювали правила, в яких може жити і розвиватися вільна, соціально-орієнтована ринкова економіка. І тому мова йде про цілісність, але мова йде про посилення одного з компонентів. Це – державне регулювання, яке не дає можливості робити зловживання в фінансовій сфері, не дає можливості робити зловживання у застосуванні фінансових інструментів і технологій. Ось, що треба робити. І саме тому я бачу такий розвиток світових тенденцій", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас глава уряду уточнила, що під державним регулюванням вона має на увазі “встановлення більш чітких та ефективних правил функціонування вільної ринкової економіки”.

"Не більше того. Держава не зможе підмінити вільний ринок і не треба намагатися це робити. Але в той же час і вільний ринок не може працювати без будь-яких обмежень, які в тому числі мусять захищати і стабільність вільного ринку. Тобто все це дуже пов’язано, але держава мусить сильніше регулювати всі ці процеси. Сильніше захищати людей і давати сигнали стабільності на стратегічне майбутнє", - пояснила вона.