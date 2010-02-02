Оприлюднено закон про мораторій на продаж землі до 2012 р.

На офіційному сайті Верховної Ради України розміщено повідомлення про опублікування Закону України "Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок".

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

В повідомлені нагадується, що Закон «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок» був прийнятий Верховною Радою України 22 грудня 2009 року.

29 грудня 2009 року Закон було повернуто Президентом України з відповідними пропозиціями.

19 січня 2010 року Верховна Рада України, розглянувши пропозиції Президента України, повторно прийняла зазначений Закон з подоланням вето Президента України. За це рішення проголосували 366 народних депутатів України. 21 січня 2010 року Закон було направлено на підпис Президенту України.

Однак 29 січня 2010 року Президент України повернув Закон України «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок» до Верховної Ради України без свого підпису з пропозицією опублікувати його за підписом голови Верховної Ради України відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України.

У парламенті зазначають, що за Конституцією України, закон, повторно прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, який не був підписаний та офіційно оприлюднений Президентом України протягом 10 днів, невідкладно офіційно оприлюднюється головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом.

“У зв`язку з цим Закон України «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок» офіційно оприлюднюється на веб-сайті Верховної Ради України і опубліковується в газеті «Голос України» та інших друкованих засобах масової інформації за підписом голови Верховної Ради України”, - йдеться в повідомленні.