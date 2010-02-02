СБУ розслідує злочини, вчинені під час першого туру виборів

СБУ передала до прокуратури матеріали щодо протиправної діяльності аномімних зловмисників, які напередодні першого туру виборів Президента України погрожували керівникам та членам трьох дільничних комісій у виборчому окрузі № 91 у Білоцерківському районі Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, у результаті проведених СБУ заходів встановлено, що анонімні дзвінки надходили з мобільних телефонів, номери яких належать представникам територіального осередку однієї з політичних партій. Матеріали за даними фактами скеровані до прокуратури Київської області для прийняття рішень згідно з чинним законодавством.

Загалом у ході першого туру виборів Президента України у столичному регіоні Служба безпеки України здійснила перевірку 72 фактів правопорушень, 13 з яких надіслано до органів прокуратури. Зокрема, про припинення діяльності двох незаконних комерційних структур, які намагалися перевести готівку у тіньовий обіг для незаконного використання у виборчому процесі (у Києві співробітниками СБУ спільно із працівниками міліції було затримано кур’єрів, які перевозили понад 1 млн. грн. готівки). Крім того, зафіксовано випадки видачі продуктових наборів представниками селищної ради від імені одного з кандидатів у президенти у с. Калинівка Васильківського району.

Повідомлення про порушення під час виборчого процесу надходили від громадян до ГУ СБУ в м. Києві та Київській області за телефоном довіри. В результаті перевірок повідомлень у 14 випадках поінформовано відповідні державні органи для вжиття заходів реагування із дотримання законності під час проведення виборів Президента України.