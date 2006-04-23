Харківська влада щось знає про причини вибухів у супермаркетах

Харківська влада виключає політичну мотивацію вибухів в супермаркетах «Сільпо» і «ЮСІ», які сталися 22 квітня.

Як передає телекомпанія НТН, політичну версію інцидентів в двох харківських супермаркетах спростував заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО.

«Ми не пов`язуємо результати виборів, не пов`язуємо терористів, хуліганів, які в світле свято займаються подібними речами, з якимись політичними акціями», - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

За неофіційною інформацією, власники супермаркетів оголосили про грошову винагороду за будь-яку інформацію, яка сприятиме розслідуванню вибухів.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибухів, які сталися 22 квітня в харківських супермаркетах «Сільпо» і «ЮСІ» в житловому масиві «Олексіївка», постраждали 14 осіб, зокрема дворічна дитина. Всі потерпілі були доставлені в лікарню з травмами середнього і легкого ступеня тяжкості, у деяких – струс мозку. Шестеро з потерпілих після надання медичної допомоги відправлені додому.