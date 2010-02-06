Ющенко підписав закон про природно-заповідний фонд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким, природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки загальнодержавного значення, а також регіональні ландшафтні парки є юридичними особами.

Межі територій та об’єктів природно-заповідного фонду встановлюються в натурі відповідно до законодавства. До встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду в натурі їх межі визначаються відповідно до проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Завдані внаслідок обмеження (обтяження) у землекористуванні втрати відшкодовуються в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Перелік встановлених цим законом видів використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду та порядок їх використання визначається режимом територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, а також на підставі дозволів.

Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення визначається Кабінетом міністрів України. Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється на безоплатній основі.