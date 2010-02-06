У сміттєвому баку знайшли труп немовляти
17:22, 06 лютого 2010Суспільство
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Повідомлення з Херсона
У Херсоні в сміттєвому баку знайдено труп новонародженого хлопчика з плацентою.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВС у Херсонській області.
Згідно з повідомленням, труп дитини знайшли увечері 3 лютого.
Тіло лежало у поліетиленовому пакеті. За даними судмедекспертів, дитина була задушена.
Міліція порушила кримінальну справу за ст. 117 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство матір`ю новонародженої дитини).
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