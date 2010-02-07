Запорізьку область лякають новою епідемією - «козиного грипу»

У Запорізькій області невідомими розповсюджуються листівки про початок на території регіону епідемії нового типу грипу - козиного грипу (штам SМ/В2D2).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, відповідні матеріали напередодні передано до органів прокуратури Управлінням СБУ у Запорізькій області.

"До прокуратури області з УСБУ в Запорізькій області надійшли матеріали щодо поширення листівок з повідомленням про розповсюдження на території Запорізької області епідемії нової форми грипу - штам SМ/В2D2 ("козиний"). Оскільки ці матеріали містять явно неправдиві дані про загрозу безпеки громадян, для подальшої перевірки їх було передано до ГУ МВС України у Запорізькій області", - повідомили в прокуратурі.

У прокуратурі Запорізької області також відзначають, що згідно з офіційною інформацією начальника Запорізького облуправління охорони здоров`я Наталії МОТОВИЦІ, "такого різновиду грипу – що визначається штамом вірусу SМ/В2D2, "козиний", взагалі не існує, тому говорити про випадки захворювання на такий грип - нісенітність".