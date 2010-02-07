У Луганській області паралізовано роботу 4 виборчих дільниць

У Лутугинському районі Луганської області через повідомлення про замінування паралізовано роботу трьох виборчих дільниць - №№ 88, 120, 121 (округ № 111).

Про це заявив керівник Лутугинського штабу кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО Григорій ПРИГЕБА, повідомили УНІАН у штабі «Донбас» Ю.ТИМОШЕНКО.

«До міліції надійшов дзвінок про те, що в Палаці спорту в місті Лутугине, а також на двох дільницях у селі Розкішне знаходиться вибухівка. Загальна кількість виборців, які мали проголосувати на цих дільницях, перевищує 4 тис. чоловік. Робота на дільницях паралізована, люди евакуйовані, в ситуації розбираються правоохоронні органи», - повідомив Г.ПРИГЕБА.

Він вважає, що це явна провокація.

Також, за даними штабу, надійшла інформація, що заміновано дільницю № 95 в Успінці. На цій дільниці мали були проголосувати 1994 чол