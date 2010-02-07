В Одеській області члени виборчкому напали на журналістів

В Одеській області на дільниці №137 виборчого округу №141 члени виборчої комісії несподівано напали на кореспондентів видань «Избирком» и «Точка зрения», які зафіксували на відеокамери мобільних телефонів наявність у приміщенні дільниці агітаційних матеріалів на користь одного з кандидатів у президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова облорганізації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО, уточнивши, що «хуліганська спроба відібрати у журналістів, за допомогою міліціонера, який чергував на дільниці, мобільні телефони і посвідчення, не вдалася. Проте вони вимушені були залишити виборчу дільницю, де зухвало зневажаються норми чинного законодавства».

«Подібну протизаконну агітацію виборців зафіксували журналісти в день виборів і на дільниці №136 цього виборчого округу», - зазначив А.БОЙКО.

Найгірше, за його словами, що подібні факти агресивної поведінки членів виборчкомів стосовно журналістів, які виявляли порушення законодавства, спостерігалися в Одеській області й під час першого туру виборів.