Лікарю Джексона пред'явили звинувачення в убивстві

Особистому лікареві покійного поп-співака Майкла Джексона Конраду Мюррею пред`явили звинувачення в неумисному вбивстві, повідомляє Associated Press.

Якщо кардіолога, який знаходився при артистові у момент його смерті, визнають винним, його можуть засудити до чотирьох років позбавлення волі. Адвокат Мюррея Ед Чернофф (Ed Chernoff) заявив, що його підзахисний винним себе не визнає.

Звинувачення вважає, що смерть Джексона настала внаслідок інтоксикації пропофолом та іншими заспокійливими засобами, які ввів співакові лікар, щоб той зміг заснути. Сильний анестетик був введений пацієнтові без явної необхідності, а спеціальне реанімаційне устаткування для надання екстреної допомоги було відсутнє, стверджує слідство.

Крім того, у ЗМІ потрапила інформація, згідно з якою Мюррей викликав до Джексона швидку через 47 хвилин після того, як серце співака зупинилося.

Майкл Джексон найняв Конрада Мюррея перед серією з 50 концертів, за допомогою яких він збирався повернутися на сцену в статусі "короля поп-музики". Проте артист помер 25 червня 2009 року у віці 50 років за два тижні до першого з виступів.

Лента.ру