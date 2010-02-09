Сьогодні в Полтаві було скоєно хуліганський напад на філіал "Ощадбанку", що розташований по вулиці Маршала Бірюзова.

Про це УНІАН повідомив начальник ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, чоловік зайшов до приміщення банку й почав ображати відвідувачів, персонал, вистрілив із пістолета. "Після цього він зник. На місці пригоди міліціонери вилучили гільзу від стартового пістолета іноземного виробництва. Порушено кримінальну справу за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вживаються заходи для затримання хулігана", - сказав Ю.СУЛАЄВ.

Він зазначив, що при цьому ніхто з присутніх у банку не постраждав.