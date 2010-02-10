Рух між Донецьком і Маріуполем закрили через негоду

У Донецькій області у зв`язку зі складною погодною обстановкою закрито рух пасажирського транспорту між Донецьком і Маріуполем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного управління Державтоінспекції, рішенням начальника служби автомобільних доріг Донецької області, через погіршення погодних умов і ожеледь з 11 годин 10 лютого тимчасово до особливого розпорядження закрито рух для пасажирського транспорту між містами Донецьк і Маріуполь. На цій самій ділянці обмежено рух вантажного транспорту.

Управління ДАІ Донецької області звернулося до водіїв із закликом дати можливість провести заходи щодо снігоочищення і обробки автодороги протиковзкими матеріалами, не виїжджати на стрічну смугу руху, не залишати транспорт на узбіччі, бути уважними, стежити за дорожньою обстановкою, погодними умовами і відповідно реагувати на їх зміну.

Водіям вантажного транспорту ДАІ рекомендувало тимчасово зупинитися біля об`єктів дорожнього сервісу.