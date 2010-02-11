Одеса посіла четверте місце за діловою привабливості в Європі

Журнал FDI Magazine, що є частиною Financial Times, визнав Одесу одним з найбільш перспективних і економічно привабливих міст Європи, повідомляється на сайті міськради Одеси.

Конкурс на звання «Місто майбутнього» журнал проводив з метою визначити найперспективніший регіон Європи для притоку інвестицій, економічного розвитку і розширення бізнесу.

У рейтингу FDI Magazine Одеса посіла четверте місце в Європі за економічною ефективністю (Cost Effectiveness) і діловою привабливістю (Business Friendliness). За сукупністю параметрів, Одесу випередили лише міста Євросоюзу – Амстердам, Рига і Вільнюс. Газета відзначила також економічну привабливість Львова.

Мер Одеси Едуард Гурвіц в коментарі виданню сказав: «Одеса – сучасне європейське місто, ми маємо чіткі орієнтири і чудові перспективи розвитку – тому навіть у непростому 2009 році об`єм інвестованих нашими партнерами коштів збільшився порівняно з попередніми роками на 15%. Сьогодні ми активно співпрацюємо з Північним інвестиційним банком і Північною екологічною фінансовою корпорацією, МБРР, ЄБРР, IFC, USAID. Торік прямі інвестиції надійшли до нас з 67 країн світу. Є впевненість, що мірою подолання кризових явищ в світовій економіці ми вийдемо на набагато вищі показники і розширимо географію нашої співпраці».

Відбір міст проходив за такими критеріями, як мінімальна і середня заробітна плата населення, ціна на реєстрацію майна, податок на прибуток, ціни на бензин, дозволи на будівництво і оренду офісу. Так само розраховувалися виробничі витрати.

Рейтинг кращих європейських міст буде опублікований в лютому 2010 року в FDI Magazine та на Інтернет-сайті журналу.