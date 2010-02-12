Міноборони планує розширити рівень співпраці з НАТО

Міністерство оборони України виступає за розширення рівня співпраці з НАТО.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це заявив т.в.о. міністра Валерій ІВАЩЕНКО під час зустрічі з головою Військового комітету НАТО адміралом Джампаоло Ді ПАОЛОЮ, яка відбулася сьогодні у Києві у рамках візиту делегації Північноатлантичного альянсу.

”Обраний Україною курс на європейську і євроатлантичну інтеграцію є пріоритетним та незмінним і відповідає інтересам як самої України так і європейської спільноти”, - підкреслив В.ІВАЩЕНКО.

У свою чергу, голова Військового комітету НАТО підкреслив, що Альянс було і залишається відданим співробітництву з Україною. Адмірал повідомив, що напередодні погодив Робочий план співробітництва Україна-НАТО на 2010-2011 роки.

”НАТО залишається відданим своїй політиці “відкритих дверей” і готове співпрацювати в цьому напрямку з Україною з урахуванням прагнень українського народу”, - підкреслив він.

Також В.ІВАЩЕНКО відзначив, що Міністерство оборони України виконало всі заходи, передбачені Річною національною програмою на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору. ”Україна має намір розширити діапазон співробітництва з НАТО”, - підкреслив він.

У цьому контексті керівник Міноборони запропонував голові Військового комітету НАТО детальніше ознайомитися з військово-транспортними можливостями України.

”Ця наша спеціалізація може бути більш активно використана нашими партнерами по НАТО”, - зазначив В.ІВАЩЕНКО.