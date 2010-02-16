Гідрометцентр: весна в Україну прийде із запізненням

Цього року весна в Україну прийде із запізненням.

Як передає кореспондент УНІАН такий прогноз озвучив сьогодні на прес-конференції директор Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА.

"До кінця місяця ми не очікуємо значних виносів теплого повітря, тому що великий сніговий покрив, на танення якого потрібна певна кількість тепла, і, зрозуміло, що високої температури за таких умов очікувати не слід. Тобто, скоріше за все, якісь весняні процеси можуть розпочатися в третій декаді лютого. Але це буде тільки початок, повільний розвиток, повільне сніготанення. А на більш активний розвиток весняних процесів слід чекати уже в березні”, - сказав М.КУЛЬБІДА.

За його словами, зазвичай в Україні середньодобова температура стабільно не опускається нижче нульової позначки у першій-другій декаді березня.

“Але в цьому році цей процес буде дещо повільнішими, тому ми думаємо, що весна прийде з деяким запізненням, але невеликим запізненням на територію України”, - сказав керівник гідрометцентру.

Крім того, М.КУЛЬБІДА повідомив, що в найближчі два дні морози в Україні дещо посиляться і становитимуть вночі переважно 7-12°, в західних, центральних та північних навіть до 15° морозу, на Півдні та південному сході – близько нуля. Така погода збережеться до 18 лютого, після цього очікується поступове підвищення температури до 0-5 градусів тепла. В Криму очікують навіть до 12-15 градусів. З 21 по 24 синоптики знову прогнозують зниження температури до нуля.