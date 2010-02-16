ВР відмовилася повертати 10-річку в середню школу

Верховна Рада України відхилила проект закону щодо запровадження десятирічного терміну навчання у школах.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України", внесеного депутатом від НУ-НС Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, проголосували лише 75 народних депутатів із 407, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно із законопроектом, зарахування учнів до шкіл мало здійснюватися не з 6 років, а з 7, термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах мав скоротиться з 12 до 10 років.