У Городищі відкрили нове приміщення музею Гулака-Артемовського

У місті Городищі, що на Черкащині, відбулося відкриття оновленого музею українського композитора, одного із засновників української класичної музики, співака й актора Семена Гулака-Артемовського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, відкриття відбулося у день народження композитора, автора першої національної опери «Запорожець за Дунаєм». 16 лютого минає 196-а річниця від дня народження митця.

У церемонії відкриття взяли участь керівництво області, гості з Києва, Харкова, Львова.

На ремонт частини приміщення музею, яке у січні 2009 року відділ культури і туризму Городищенської райдержадміністрації взяв в оренду у територіального управління державної судової адміністрації в Черкаській області (раніше у ньому розташовувався районний суд) було витрачено більше 80 тис. грн. Частина цих коштів була виділена з районного бюджету, інша – внески спонсорів.

Свій вклад у справу відновлення повноцінної роботи музею зробила нащадок роду Гулаків Ольга ШЛЯХОВА, а також Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С.Крушельницької і Харківський державний академічний театр опери та балету ім. М.Лисенка.

Раніше музей був розташований у пристосованій маломірній кімнаті районного центру культури й дозвілля ім. С.Гулака-Артемовського.

По завершенню урочистостей з нагоди відкриття музею глядачі побачили виступи артистів з Києва і Черкас, учасників художньої самодіяльності Городища.