Верховна рада Криму скасувала свої перевибори

Кримський парламент вирішив призначити проведення виборів депутатів найвищого представницького органу автономії одночасно з черговими виборами депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, після того, як їх дату визначить Верховна Рада України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засідання виносилися два проекти про дату виборів до кримського парламенту. Представник фракції «Комуністи» Вячеслав ЗАХАРОВ пропонував обрати новий парламент 11 квітня 2010 року, а депутат Юхим ФІКС із фракції «Солідарність» - 30 травня.

В.ЗАХАРОВ у ході засідання запропонував зняти з голосування проект про вибори 11 квітня й закликав колег призначити вибори на 30 травня.

Ю.ФІКС заявив, що кримський парламент може призначити вибори на будь-який день, але це не означає, що вони відбудуться, оскільки гроші на їх проведення виділяються з держбюджету України, а його поки не затверджено. «Ми ухвалити рішення можемо, але провести вибори не зможемо, оскільки потрібно близько 100 млн. грн. із державного бюджету», - сказав парламентарій.

Ю.ФІКС запропонував прийняти розроблену групою депутатів поправку до його проекту, в якій вказано, що вибори до парламенту Криму буде проведено одночасно з черговими місцевими виборами, дату яких призначить український парламент.

Ця пропозиція знайшла необхідну кількість голосів, незважаючи на протести комуністів, які заявили, що деякі політичні сили хочуть «узурпувати владу» в автономії.

«Як тільки буде ухвалено рішення Верховною Радою України (про місцеві вибори), ми збираємо сесію, ухвалюємо рішення й призначаємо дату виборів (парламенту Криму). Тут немає бажання, як багато хто намагається представити, узурпувати владу», - сказав журналістам кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада України визнала такою, що втратила чинність постанову про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на 30 травня 2010 року. Разом із тим ВР поки не призначила нову дату їх проведення.