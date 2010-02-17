П'ятеро громадян України оскаржать скасування місцевих виборів

Сьогодні п`ятеро українців звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Верховної Ради України, голови ВР і Президента України, оскаржуючи скасування парламентом місцевих виборів, раніше призначених на 30 травня цього року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив радник ГО "Альянс-Майдан" Олександр СЕВЕРИН.

У позовній заяві Віктор ГАРБАР, Наталка ЗУБАР, Михайло СВИСТОВИЧ, Олександр СЕВЕРИН і Катерина ЧЕПУРА доводять, що Верховна Рада за Конституцією України та Законом "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" не має повноважень скасовувати чи відміняти вже призначені вибори. За словами заявників, це підтверджено раніше і рішенням Конституційного Суду України від 10 червня 2009 року N 14-рп/2009.

П`ятеро громадян вимагають визнати постанову Верховної Ради від 16 лютого протиправною, визнати відсутність у ВР компетенції скасовувати (відміняти тощо) призначені вибори, зобов`язати парламент утримуватися надалі від прийняття таких рішень, визнати протиправним підписання головою ВР зазначеної постанови та зобов`язати Президента України як гаранта Конституції України, прав і свобод громадян звертатися до Конституційного Суду щодо визнання неконституційними всіх актів Верховної Ради України про скасування, відміну чи перенесення вже призначених виборів.

Як забезпечення позовних вимог позивачі вимагають призупинення судом дії постанови від 16 лютого 2010 року.

"Звертаючись до суду, ми підкреслюємо, що нас не цікавлять мотиви скасування виборів Верховною Радою, не цікавлять політичні домовленості депутатів чи то недосягнення ними таких домовленостей тощо. Нас цікавить захист права українців обирати і бути обраними та дотримання владою Конституції і законів", - заявляють позивачі.

На їхню думку, вихід Верховної Ради за межі своїх конституційних повноважень є "узурпацією влади" і місія громадян у такому випадку – поставити "оскаженілий парламент" на його конституційне місце.