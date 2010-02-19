Металурги та хіміки більше не потребують пільг?

Народний депутат України, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що металургійна і хімічна галузі більш не потребують пільг.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

«Для забезпечення розвитку внутрішнього ринку в період посткризи необхідно створювати довгострокову основу для модернізації галузей промисловості», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Тактичні заходи на підтримку окремих галузей промисловості дали свій результат, проте піднімати посткризову економіку слід за допомогою стратегічних заходів, вважає вона. «Тактичні заходи, якими ми підтримали окремі галузі промисловості в 2009 році, були достатньо ефективні. Тільки в січні 2010 року, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, зростання промислового виробництва склало 11,8%, а сільського господарства – понад 5%, - підкреслила вона. – Проте сьогодні економіка посткризи потребує стратегічних заходів».