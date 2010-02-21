На Сумщині організовано підвезення пенсій кіньми (додані фото)

У Сумській області організовано підвіз продуктів харчування, а також поштової кореспонденції та пенсій гужовим транспортом до тих сіл та хуторів, де дороги заметено снігом.

Як передає кореспондент УНІАН, це зроблено за дорученням голови Сумської облдержадміністрації Миколи ЛАВРИКА. Таку вказівку губернатор дав відповідним структурним підрозділам ОДА за результатами робочої поїздки до Білопільського району, де він особисто оглянув стан доріг та під’їзди до окремих населених пунктів.

Там з минулого понеділка у сніговому полоні опинилось 120 з 126 населених пунктів. Наразі в Білопільському та деяких інших районах Сумщини до населених пунктів, що опинилися у сніговому полоні, гужовим транспортом листоноші доставляють пошту і пенсії, а торгові організації та власники продовольчих магазинів – продукти харчування, побутову хімію та засоби гігієни.

Фото Віталія Кохана / УНІАН