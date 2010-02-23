В Одесі міліція затримала злодія, який обікрав 30 квартир

В Одесі міліція затримала злодія, якого підозрюють у пограбуванні не менш як 30 квартир.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків МВС України в Одеській області, працівники Суворовського районного відділу міліції Одеси розслідують п`ять кримінальних справ за встановленими фактами не менш як 30 квартирних крадіжок, у здійсненні яких обгрунтовано підозрюється 29-річний злодій-рецидивіст.

У ЦГЗ уточнили, що «видавав досвідченого квартирного «злодія» однаковий почерк скоєних ним злочинів: у домівки заможних громадян він проникав шляхом пошкодження металопластикових вікон і балконних дверей і, не втрачаючи часу, виносив все, що потрапляло до рук».

За словами співробітника карного розшуку Суворовського РВВС Євгена БУРДЕЙНОГО, «зловмисник вибирав квартири, у які проникав за відсутності господарів, керуючись виключно своєю інтуїцією. Найчастіше предметом посягань були золоті вироби, грошові кошти, ноутбуки, фотоапарати, мобільні телефони і телевізори».

Злодій збував викрадене майно перехожим, а гроші витрачав на особисті потреби.

В ході досудового слідства одержані свідчення від затриманого і вилучено ряд речових доказів, які «підтверджують його стовідсоткову причетність до зафіксованих фактів крадіжок», підсумував Є.БУРДЕЙНИЙ.