Ющенко затвердив план міжнародних навчань Збройних сил

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив План проведення в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань на території України за участю підрозділів Збройних сил України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України в 2010 році.

Про це йдеться в указі глави держави, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

Президент доручив Міністерству закордонних справ України разом із Міністерством оборони України подати в установленому порядку до Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних військових навчаннях у 2010 році.

Контроль за виконанням цього Указу покладено на секретаря РНБО.