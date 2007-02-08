У Києві знизили тарифи на ЖКП

Київрада погодилась ввести тарифи, які більші від діючих до 1 грудня 2006 року, максимум, у 2 рази. За це рішення сьогодні на засіданні Київради проголосували 113 із 114 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ зазначив, що зниження тарифів стало можливим завдяки тому, що цього року міській владі вдається збільшити надходження до бюджету міста за рахунок збільшення надходжень від плати за користування комунальним майном, за рахунок збільшення перерахувань до бюджету коштів від комунальних підприємств, за рахунок впровадження в місті аукціонів із продажу землі, а також збільшення обсягу додаткових інвестицій.

«Ми отримали резерв і можливість зменшити соціальну напругу», - зазначив О.ДОВГИЙ.

Голова робочої групи з перевірки правильності нарахування тарифів Олександр КЛЮС зазначив, що у представників міської держадміністрації та депутатів Київради у процесі роботи над вивченням тарифів були різні думки та різні підходи. Але в результаті, за його словами, всі дійшли «деякого компромісу».

«Ми вийшли на узгоджений проект рішення», - зазначив О.КЛЮС.

Згідно з прийнятим рішенням, Київській міській раді доручено до 16 лютого внести зміни до розпорядження від 30 жовтня 2006 р. щодо збільшення розміру тарифів на житлово-комунальні послуги.

Таким чином, у Києві впроваджуються тарифи на теплову енергію, комунальні послуги з центрального опалення і постачання гарячої води, які рівно в 2 рази вище від тих, що діяли до 1 грудня 2006 року.

Тариф на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води збільшено в 1,8 разу; тариф на послуги з обслуговування будинків і споруд та прибудинкових територій – в 1,9 разу.

Згідно з рішенням Київради, до 1 липня 2007 р. КМДА має забезпечити перерахування квартирної плати та плати за утримання прибудинкових територій відповідно до постанови Кабінету міністрі України, тобто індивідуально по кожному будинку.

Щодо людей, які сплатили за житлово-комунальні послуги за новими тарифами, їм буде зроблено перерахунок в Головному інформаційно-обчислювальному центрі до 1 березня цього року.

Перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, виступаючи на сесії Київради, також повідомив, що до 1 липня буде проведено аудит тарифів, встановлених у столиці.

Крім того, він висловив сподівання, що в результаті сьогоднішнього рішення жителі Києва зможуть нормально сплачувати за отримані послуги і місто отримає 100% проплату.

Під час обговорення голова наглядової ради «Київенергохолдинг», депутат Київради (ГАК) Юрій БОНДАР сказав, що при такому підвищенні тарифів, яке передбачає цей проект рішення, підприємствам – виробникам послуг необхідно надавати компенсацію з міського бюджету, яка становить близько 2 млрд. грн. на рік. На сьогодні невідомі джерела цих компенсацій, і якщо найближчим часом вони не будуть визначені, є загроза розвалити комунальну сферу столиці.

У зв’язку з цим депутати Київради ухвалили рішення доручити КМДА найближчим часом внести пропозиції Київській міській раді щодо джерел компенсації вказаних витрат.

Лідер фракції БЮТ у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА запропонувала тримати питання щодо необхідності компенсації з міського бюджету витрат підприємств – виробників послуг під постійним контролем, щоб вчасно коригувати витрати з бюджету на ці компенсації.