Кабмін затвердив план заходів щодо малого підприємництва

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо виконання в 2010 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні.

Це передбачено розпорядженням уряду від 24 лютого 2010 № 274-р, текст якого розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Крім того, Кабмін розпорядився забезпечити фінансування цих заходів у межах бюджетних призначень, передбачених держбюджетом-2010.

Даним планом заходів передбачається поточного року внести зміни до законів про дозвільну систему в сфері господарської діяльності, про розвиток і підтримку малого та середнього підприємництва. Також передбачено створення Національного електронного фонду нормативних документів із доступом через Інтернет, залучення міжнародної технічної допомоги для підтримки розвитку малого підприємництва, створення фондів кредитних гарантій, забезпечення підтримки експортної діяльності суб`єктів малого підприємництва, сприяння розвитку бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів, залучення інвестицій у бізнес.