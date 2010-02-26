В Україні залишаються підтопленими 510 приватних будинків і 3212 садиб

У п’яти регіонах України через негоду залишаються підтопленими 510 приватних житлових будинків і 3212 садиб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Криму, у місті Красноперекопськ підтоплено 3 житлових будинки.

У Херсонській області, у 34 населених пунктах 7 районів та в обласному центрі підтоплено 478 житлових будинків і 3019 садиб.

У Миколаївській області, в селі Миколаївське Жовтневого району підтоплено 18 житлових будинків та 166 садиб.

У Луганській області, в селі Розкішне Лутугинського району підтоплено 11 житлових будинків та 10 садиб.

У Дніпропетровській області, в обласному центрі та у селі Ульянівка Петриківського району підтоплено 17 садиб.

На ліквідації підтоплень від МНС, Держводгоспу та комунальних служб задіяні 199 осіб і 51 одиниця техніки та механізмів, у тому числі 59 рятувальників із 11 одиницями техніки.