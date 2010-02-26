Погода на суботу

Завтра вдень в Україні без істотних опадів, до 5° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів; лише в західних областях вночі невеликий, вдень помірний дощ та мокрий сніг, вночі та вранці в окремих районах туман. На дорогах північної половини місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на сході до 10° морозу, у західних областях та в Криму від 2° тепла до 2° морозу; вдень 0-5° тепла, в Криму, на Закарпатті та півдні Одещини 6-10°.

У Київській області 27 лютого хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У столиці завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.