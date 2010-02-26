Відтепер магістрів навчатимуть не один, а два роки

Міністерство освіти та науки України затвердило нову концепцію підготовки магістрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК.

Він пояснив, що за новою концепцією термін навчання для магістрів зросте до двох років замість одного.

Фактично освітні програми будуть поділені на три напрямки. Перший - це дослідницький, який передбачає поглиблення досліджень студентів в одній з наукових дисциплін. Термін навчання становитиме два роки. Другий напрямок – професійний, який передбачає розвиток професійних та формування управлінських навичок. Термін навчання за цим напрямком складатиме півтора року. І третій напрямок – кар’єрний. Він передбачає покращення теоретичних і практичних знань для кар’єрного зростання та підготовки до управлінської діяльності. За словами І.ВАКАРЧУКА, цей напрямок фактично є форматом післядипломної освіти, і термін навчання у магістратурі за цим напрямком становитиме півтора року.

Крім того, І.ВАКАРЧУК пояснив, що магістри дослідницького напрямку будуть потенційними винахідниками та вченими. Програма їх навчання включає велику кількість «наукових» годин. Також міністр повідомив, що Міносвіти видало наказ про структуру учбово-професійних програм у вищих навчальних закладах. Згідно з наказом, студенти обиратимуть не лише гуманітарні, а й професійній дисципліни. З 2010-2011 навчального року студенти обиратимуть 25% професійних дисциплін з переліку, який пропонує навчальний заклад. Нормативні дисципліни, які затверджені Міносвіти, становитимуть 50%, ще 25% дисциплін встановлює вищий навчальний заклад.

Крім того, І.ВАКАРЧУК повідомив, що Міносвіти також затвердило наказ про міжгалузеву індивідуальну освіту. Передбачається, що студенти паралельно з навчанням за однією спеціальністю після закінчення першого курсу матимуть змогу опанувати другу спеціальність. Термін навчання за цією програмою становитиме три роки, і процес навчання підбиратиметься індивідуально для студента. Також кожен студент за цією програмою матиме наставника, який стежитиме за його навчанням.

І.ВАКАРЧУК також повідомив, що всі ці зміни почнуть вводити з 2010-2011 навчального року. Проте він зазначив, що збільшення часу навчання у магістратурі стосуватиметься тільки тих студентів, які вступлять у виші в 2010 році.