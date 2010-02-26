Через повінь закрили три дороги у двох областях

За оперативними даними, у Луганській області закрито рух двома автодорогами.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

У Новоайдарському районі закрито рух дорогою О-130907 Старобільськ – Луганськ – Донецьк – Дмитріївка в районі с. Дмитріївка (р. Євсуг), км 4+244. Затоплено підходи до моста, рівень води над проїжджою частиною досягає 20 см. Об`їзд автотранспортних засобів здійснюється автодорогою Н-21 Старобельськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк через смт Новоайдар, далі - дорогою О-130905 через с. Олексіївка і С-130912 до с. Дмитріївка.

У Старобільському районі закрито рух дорогою О-131702 Титарівка - Старобельськ – Луганськ – Донецьк у районі с. Титарівка (р. Айдар), км 0+563. Затоплено міст (рівень води над мостом досягає 15 см) і підходи до моста: ліворуч - 5 м, праворуч – 5 м. Об`їзд здійснюється дорогою Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк до м. Старобільськ, далі – дорогою Р-07 Чугуїв – Милове (через Старобільськ) до с. Підгорівка, з`їзд ліворуч на дорогу С-131732 до С-131730, ліворуч по С-131730 до с. Титарівка.

Крім того, в Миколаївській області на дорозі О150208 (Олександрівка – Миколаїв – Інгушка – Виноградівка на ділянці км 7+200 – км. 8+700 в межах затону р. Інгул між селами Інгулка і Виноградівка Баштанського району в результаті підйому рівня води (+175 см) стався перелив через мости заввишки 20-25 см загальною протяжністю окремих ділянок – 80 м. Обмежено рух легкового автотранспорту. Об`їзд здійснюється автодорогами: Р-06 Дніпропетровськ – Миколаїв (через Кривий Ріг), М-14 (Е 58) Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на Таганрог) км 146+786 – км. 159+006, Н-14 Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв.