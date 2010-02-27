Оман хоче отримувати більше металургійної продукції з України

Султанат Оман має намір розширювати імпорт металургійної продукції з України.

Про це заявив міністр торгівлі і промисловості Султанату Оман Макбул бін Алі бін СУЛТАН під час зустрічі з міністром закордонних справ України Петром ПОРОШЕНКОМ у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

Зокрема, оманський міністр запевнив, що його країна не планує вдаватися до будь-яких обмежувальних заходів, а має намір розширювати імпорт металургійної продукції з України.

Також під час зустрічі міністри обговорили питання інтенсифікації політичного діалогу між двома країнами та поглиблення двостороннього торговельно-економічного співробітництва.

П.ПОРОШЕНКО привернув увагу до важливості залучення оманських інвестицій в економіку України. У свою чергу, Макбуль бін СУЛТАН зазначив щодо наявності значного досвіду співробітництва між Оманом та країнами СНД у інвестиційній сфері. У зв’язку з цим він висловив впевненість, що Україна може стати надійним партнером для Султанату Оман на цьому напрямі економічної співпраці.

Сторони висловили згоду щодо необхідності підготовки конкретних інвестиційних проектів, у реалізації яких зацікавлена кожна із сторін. Зокрема, П.ПОРОШЕНКО наголосив на доцільності участі оманського капіталу в інвестиційних проектах, пов’язаних з розвитком української портової та господарської інфраструктури, компанії ВАТ „Укртелеком”, підготовкою національних об’єктів до Євро-2012, а також розвитком аграрної сфери. Пакет відповідних інвестиційних пропозицій буде презентований оманській стороні. У цьому зв’язку оманський міністр висловив зацікавленість Оману в налагодженні імпорту української пшениці, зокрема для потреб інших арабських країн регіону Перської затоки.

Оманська сторона погодилась з пропозицією П.ПОРОШЕНКА розглянути можливість створення Міжурядової двосторонньої комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, а також проведення в Україні до кінця поточного року бізнес-форуму та забезпечення постійного обміну делегаціями ділових кіл.

Крім того, П.ПОРОШЕНКО порушив питання про започаткування співробітництва між Дипломатичною академією при МЗС України та Дипломатичним інститутом МЗС Султанату Оман. У зв’язку з цим було погоджено розпочати обмін слухачами зазначених дипломатичних навчальних закладів.

Також сторони домовились вивчити можливість запровадження безвізового режиму для організованих груп туристів з України та Султанату Оман.