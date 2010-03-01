Гідрометцентр: ранньої весни не буде

Український гідрометеорологічний центр прогнозує стислі терміни для проведення посівної кампанії.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна АДАМЕНКО.

«За такого характеру зими (з великими опадами – УНІАН) не буває ранньої весни. Тому ми матимемо дуже короткий період для сівби ярових. Короткий з поєднання оптимального зволоження і температури», – сказала Т.АДАМЕНКО.

За її словами, якщо зазвичай у другій половині березня вже йде масова сівба ярових на півдні, то цього року це буде на початку квітня. А на решті території, яка, можливо, на початку квітня лише звільнятиметься від снігу, почнуть сівбу в другій половині квітня.

При цьому фахівець підкреслила, що весняне зволоження грунту дуже хороше. «Це була найбільша кількість опадів за холодний період за останні 15-20 років. Ми можемо говорити про те, що на початок весняних робіт 99% ланів будуть оптимально зволожені», – повідомила Т.АДАМЕНКО.

За її словами, вологи в грунті вистачить надовго, «навіть якщо гіпотетично припустити, що буде такий сухий квітень, як торік, коли він був історично сухим». «Навіть у такому разі озимі культури спокійно це переживуть», – додала фахівець.