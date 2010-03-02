Сьогодні в Києві було підбито підсумки конкурсу "Людина року в українському християнстві-2009", за результатами якого відповідний почесний приз, запроваджений всеукраїнською громадською організацією "Спілка християнських письменників", отримав архімандрит, настоятель Свято-Вознесеньського монастиря УПЦ (МП) у Чернівецькій області Михайло ЛОНГІН.

Церемонія нагородження та підбиття підсумків конкурсу відбулась сьогодні в УНІАН.

Під час вручення призу голова Спілки християнських письменників Костянтин ШАПОВАЛОВ зауважив, що М.ЛОНГІНА нагороджено за взяття на виховання та створення дитячого будинку, в якому перебуває майже 250 дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які зазнали насильства в сім ї та ВІЛ-інфікованих дітей.

За словами К.ШАПОВАЛОВА, організаторами конкурсу виступили члени спілки, а безпосередньо розглядали кандидатури і голосували за них з метою визначення найкращої виключно голови українських християнських конфесій та союзів, видавці християнської літератури.