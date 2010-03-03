Проти вчителя, який побив школярку, порушили кримінальну справу

Прокуратура Ужгорода порушила кримінальну справу проти вчителя, який побив неповнолітню школярку.

Про це УНІАН повідомив заступник прокурора міста Ужгорода Андрій МАЛИНИЧ.

За його словами, прокуратурою міста був встановлений факт застосування фізичної сили з боку викладача однієї із загальноосвітніх шкіл до учениці.

«Встановлено, що 10 лютого вчитель української мови та літератури однієї із загальноосвітніх шкіл міста під час проведення навчального заняття затиснутою в кулак рукою умисно наніс удар в обличчя неповнолітній учениці, чим заподіяв дитині легкі тілесні ушкодження», - уточнив А.МАЛИНИЧ.

Кримінальну справу порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Як повідомляють закарпатські ЗМІ, 64-річного вчителя, який побив дівчинку, відсторонено від роботи. Вчителя, за даними ЗМІ, неодноразово звинувачували у побитті учнів.